黃姓男子身穿「聖光騎士團」T-Shirt，騎乘一輛價值93萬元、號稱「忍界之王」重機，上面還印製「危險人物」、「王者」等字樣，呼嘯經過北區北屯路段，被警察攔檢。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

黃姓男子身穿「聖光騎士團」T-Shirt，騎乘一輛價值93萬元、號稱「忍界之王」重機，呼嘯經過北區北屯路段，被警察攔檢。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

改裝重機「忍界之王」呼嘯過街 遇警狂接罰單

台中42歲黃姓男子18日晚間身穿「聖光騎士團」T-Shirt，騎乘一輛價值93萬元、號稱「忍界之王」KAWASAKI Ninja ZX-10R重機車呼嘯經過北區北屯路段，因噪音過大，且發出七彩燈光被攔檢，一查他不但改造車燈、噪音超標還越級駕駛，遭開罰5400元，還得限期改善複驗合格為止，瞬間讓自許為「聖光騎士團」的他臉都暗了。

現今不少騎士為追求刺激耍帥，違規改裝機車，炫目燈光真的是「閃閃惹人厭！」為嚴格防制改裝車及噪音車輛，台中市警察局第二分局10月18日19時至23時，與監理站、環保局聯合執行「環監警聯合稽查」專案勤務，4小時內發現14車、11項違規，這名「聖光騎士團騎士」一車3項違規，比對炫彩車況，真讓執勤人員感受到華麗外表下、薄弱的法制觀念。

據悉黃男騎乘一輛價值93萬元，號稱「忍界之王」重機車，上面還印製「危險人物」、「王者」等字樣，除了發出噪音聲遠遠即聞，七彩燈光更引人側目，警方除依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款「變更頭燈以外之燈光」開罰，環保局檢測重機車為100.3分貝，遠超過標準，依「噪音管制法」開單告發，另外還發現黃男越級駕駛，違反第22條第1項第5款「持有普通機車駕照，駕駛大型重機車」，共計開罰5400元，還得限期改善複驗合格為止。

台中市二分局指出，這項「環監警聯合稽查」專案勤務，於青少年經常行經之北屯路段取締改裝汽、機車、噪音車，更特別針對車輛燈光、車身及排氣管等違法改裝行為執行稽查，共計攔下14輛車，除了開罰6件違反噪音管制法，同時也取締2件擅自改裝車體及車燈、2件無照駕駛及1件越級駕駛等違規。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，擅自改裝排氣管分貝數超過標準，環保局除可以違反「噪音管制法」處1800元至3600元處罰外，違規改裝車身、燈光、排氣管等，依道交條例第16條、18條規定，最重處新台幣9600元罰鍰，並責令其改正或檢驗；警方呼籲車主勿為突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。