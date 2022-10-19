台南市長黃偉哲，昨（18）日受邀至夏都城旅安平館，參加由臺南市體育總會舉辦的臺南市體育發展座談會，除參加現場座談外，體育總會亦邀請黃偉哲授予競選連任後援會各會長聘書，授證代表有體育界後援會吳志祥總會長。

吳志祥總會長致詞時表示，感謝市長對體育界的相挺，除了在任內讓體育處升格為體育局之外，體育屆軟硬體的成長更讓體育界的夥伴有感，呼籲體育界的夥伴可以大團結，來相挺黃偉哲，來繼續照顧台南體育界。

吳志祥總會長表示，感謝市長對體育界的相挺，呼籲體育界的夥伴可以大團結，來相挺黃偉哲。(台南市體育總會提供)

體育總會亦邀請黃偉哲授予競選連任後援會各會長聘書，授證代表有體育界後援會吳志祥總會長。(台南市體育總會提供)

黃偉哲表示，從體育處升格為體育局之後，其實台南市的體育建設是在蓬勃發展的，施政成果例如教練支持、選手照顧、場地完備等，都投入相當多心力。黃偉哲補充，建設必須不斷精進與突破，就像選手們參加比賽一樣，唯有不斷的挑戰自己創下的紀錄才是進步。沒有最好，只有更好，是黃偉哲對體育界照顧所下的註解。

一般休閒運動後援會長張永文，同時也是國際跆拳道九段教練，他說，謝謝黃偉哲從體育處到體育局出很多力，110年全國運跆拳道比賽拿到一金一銀，有賴於黃偉哲對於體育界的照顧，台南跆拳道在明（112）定可以再斬獲佳績。

國際跆拳道九段教練，一般休閒運動後援會長張永文，感謝黃偉哲從體育處到體育局出很多力。(台南市體育總會提供)

茶會尾聲，體育總會各成員代表，一同讚賞黃偉哲在任內對體育界的支持，也盼望他繼續連任，來為台南的體育發展繼續服務。