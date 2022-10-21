台中市選舉委員會21日舉行市長候選人號次抽籤作業，爭取連任的市長盧秀燕並未親自前往，委由競選總幹事、立委楊瓊瓔代抽。盧秀燕早上出席后里托嬰中心開幕典禮時說，「市政優先是她對市民的承諾，所以以市政為主」。
市長盧秀燕早上出席后里托嬰中心開幕典禮，受訪時針對托嬰中心政策侃侃而談，當媒體詢問對抽中「3號」看法，盧僅說「公務期間不談選舉」，接著轉頭要去參觀托嬰中心；當媒體又問為何沒去抽籤？她表示，「市政優先是她對市民的承諾，所以以市政為主」。
台中市選舉委員會21日舉行市長候選人號次抽籤作業，爭取連任的市長盧秀燕並未親自前往，委由競選總幹事、立委楊瓊瓔代抽。盧秀燕早上出席后里托嬰中心開幕典禮時說，「市政優先是她對市民的承諾，所以以市政為主」。
市長盧秀燕早上出席后里托嬰中心開幕典禮，受訪時針對托嬰中心政策侃侃而談，當媒體詢問對抽中「3號」看法，盧僅說「公務期間不談選舉」，接著轉頭要去參觀托嬰中心；當媒體又問為何沒去抽籤？她表示，「市政優先是她對市民的承諾，所以以市政為主」。
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