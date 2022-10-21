搶「西洋鬼節」萬聖節商機，國泰飯店觀光事業旗下以海洋主題COZZI Blu和逸飯店‧桃園館以及南台灣最和逸飯店·台南西門館，分別舉辦萬聖節應景活動與搞怪饗宴，有專為大人系期間限定的萬聖節搗蛋調酒，也有小朋友最愛的萬聖遊行及闖關活動，強調「一起HAPPY HALLOWEEN WITH COZZI Hotel」。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館旗下Blu Bar酒吧特別於10月29日推出「加勒比海盜之夜」狂歡派對，每位1,200元，另加10%服務費，即可兌換期間推出共四款萬聖節特製調飲品三杯：月黑風高、血海之仇、沼澤或海島之夜，活動期間舉辦主題變裝活動，號召民眾一起變裝成為海盜、深海怪物，凡裝扮符合主題者，即可獲得深海探險折抵券150元折抵入場費用，21:30以前入場，兩人以上再贈送薯條一份。在充滿海洋為主題的Blu Bar拍照打卡，喝著最酷的黑色外觀，擁有濃烈的威士忌咖啡風味的調酒「沼澤」，一同嗨翻深海萬聖節。

同場加映受到小朋友喜愛的巧虎夢想樂園於10月27日至10月31日舉辦「萬聖萌闖關」限定活動，只要完成四個關卡的小遊戲，將活動卡完成蓋章後，即有機會獲得萬聖節糖果組乙份。

和逸飯店·台南西門館10月29日至10月30日14:00~16:30舉辦「逸起當牛仔」活動，由COZZI哥哥姊姊帶著小朋友們發揮創意設計牛仔闖關道具及配件，並Show出自己獨一無二的牛仔造型。另外今年與西門商圈店家新光三越台南新天地及藍晒圖文創園區聯手於10月29日至10月30日14 :00~16 :00舉辦萬聖節遊行，號召小小萌鬼們一起變裝上街遊行，和逸飯店·台南西門館的入住旅客及用餐貴賓皆可免費報名參加。

結束萬聖節變裝Party後，Cozzi KITCHEN餐廳邀你大啖萬聖Fun膽大餐，10月29日當晚推出「萬聖節饗宴」，提供全自助式的Buffet，多達30種以上的萬聖節限定料理吃到飽，選用了多款海陸新鮮食材製作，包含「吸血鬼肋排」、「暗黑海鮮蜘蛛義大利麵」、「怪獸腳丫肉排」搭配南瓜鬼臉燉飯及「芝士鬼瑪格莉特比薩」等，還有結合台南著名美食棺材板創造出「木乃伊棺材板」。12歲以上成人每位1,088元，7至11歲孩童每位660元，以上定價需另加10%服務費。