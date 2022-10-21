總統蔡英文20日前往新北市，為民進黨新北市長候選人林佳龍輔選。林佳龍表示，小英總統第10度來站台打氣，他今天(21日)在臉書喊出，從中和帶動大翻新，年底新北一定贏。他也強調，年底選舉，懇請大家票投①號林佳龍、新北一定要翻新。

林佳龍今(21)日在臉書粉專貼文表示，① +3 好牌，帶動中和大翻新。20日他與總統蔡英文共同到中和福和宮參香祈福，並在廟口熱鬧開講，向鄉親說明他在中和區提出的九大政見，也推薦三「張」優秀好牌的市議員，希望從中和帶動大翻新，年底新北一定贏。

​林佳龍接著表示，昨天也是小英總統第10度來站台打氣。她提到在2020選舉時，感謝新北市民的大力支持，所以她不僅重視新北的發展，更特別派出最好的人選，要來為市民服務，拜託鄉親「一起支持林佳龍，讓新北變得更好！」

​​林佳龍指出，他和小英總統一樣都是「政策控」，對於中和市民的需要，他不僅提出九大政策規劃，未來也將以「公共安全」及「都市景觀」為優先考量，搭配「一坪換一坪」的相關政策，以4年4萬戶為目標進行都更，讓市民能住得舒適、整座城市也更美觀。

​​林佳龍接著指出，除了提升生活品質，他也預計在中和區規畫工業區立體化，將數位科技導入智慧工廠，並且以新北的龍骨「溪北捷運」當做交通主幹線，當產業發展得好，就業機會、薪資水準也會跟著增加。首都圈與地方能否大步向前，關鍵就掌握在大家的手中，年底選舉，懇請大家票投①號林佳龍、新北一定要翻新。