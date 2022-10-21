俄國總統普丁昨在國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的偕同下，前往莫斯科東南部地區視察新兵訓練。只見普丁一身黑色勁裝、裝備齊全，首次親自下場示範射擊實力，外媒稱此舉是為了強化領導人的威嚴，力撇罹病傳聞。

普丁昨日前往中部梁贊(Ryazan)視察新一批因局部動員入伍的新兵

綜合塔斯社(TASS)、《每日郵報》(Daily Mail Online)以及歐洲新聞台(Euronews)報導，普丁昨日前往中部梁贊(Ryazan)視察新一批因局部動員入伍的新兵，觀摩包括實戰射擊、醫療培訓、消防等演習，一旁陪同的則是傳言不久後將下台的防長蕭依古，同時向普丁報告操演細節；影片可以看到，普丁一襲黑色大衣，下了座車後與現場官兵寒暄幾句，隨後戴上耳罩、防護鏡，提起SVD狙擊步槍趴臥在地，大顯絕佳槍法。最後起身拍去衣服上的灰塵，再拍拍一名士兵的肩膀，祝他好運。

示範完成後，普丁起身拍去衣服上的灰塵，再拍拍一名士兵的肩膀，祝他好運。(圖/路透社)

報導指出，此次訪視是在普丁宣布烏克蘭4地被佔領地區實施戒嚴令的最後一天，除了對那些投入戰爭的士兵表示肯定，被形容為最新示範的舉動有望提升瀕臨崩解的強人形象。

近期俄軍節節敗退，自局部動員令釋出後，克宮在徵兵的政策上出現許多瑕疵，抓了不該抓的人上戰場，引起民怨，普丁也親自出面道歉，一連串的挫敗波及統治權威，越來越多國人不再像開戰初期相信統治者。