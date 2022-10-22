台股21日開低走低，終場再重挫126.9點、收於12819.20點，成交量萎縮至1624.1億元，雙創近2年低點。對此，金管會正式祭出有條件禁空令，宣布即日起跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空，統計21日達此條件、24日禁止放空的上市櫃個股共152檔。

金管會為穩定台股，10月1日起睽違2年半再祭出限空令，將盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至20％，並將融券保證金成數自90％提升至100％。12日起加重力道，將盤中借券賣出委託數進一步降至10％、將融券保證金成數再提升至120％。

惟近期受俄烏戰爭加劇、通膨疑慮及金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，全球股市大幅波動，台股連動震盪，為維持證券交易市場秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，使金管會宣布祭出第三波穩市措施。

金管會宣布，即日起投資人融券賣出或借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，若該有價證券當日收盤價跌幅逾3.5％，次一交易日將不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出。若次一交易日收盤價跌幅仍逾3.5％，則持續進行價格限制措施。

其次，金管會限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出的交易日當天，投資人若從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，亦不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出，提醒投資人注意相關交易風險。

金管會上一次祭出有條件禁空令，為2020年新冠肺炎疫情全球爆發，3月19日祭出跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空，直至6月10日結束。據金管會統計，21日跌幅達3.5％的上市個股共105檔、上櫃個股共47檔，共計152檔個股24日將不得放空。