美股延續上周升勢，道瓊指數大漲417點，不過晶圓雙雄ADR雙雙收黑，台積電ADR終場重挫3.9%。台股今日陷入震盪，早盤下跌逾百點，最低約來到12741點。

指標股台積電早盤下跌8元最低下探378.5元，再創近期新低。鴻海下跌1元來到102元，權值股表現弱勢，貨櫃三雄在盤下震盪，金融股則扮演撐盤角色。

金管會上周五傍晚宣實施禁空令，個股跌幅達3.5%，隔天不得以低於前一交易日收盤價放空。分析師指出，限空令只能減緩恐慌氣氛，難以逆勢拉抬股市，後續可關注本週美國重量級科技股財報對台股的連動性。

美股道瓊上漲417.06點或1.34%，收31,499.62點。NASDAQ上漲92.90點或0.86%，收10,952.61點。S&P500上漲44.59點或1.19%，收3,797.34點。費城半導體上漲14.86點或0.64%，收2,351.55點。