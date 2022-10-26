台股25日受台積電重挫4.13％拖累，加權指數終場下跌190.86點、收於12666.12點，續探2020年10月初以來2年低點，跌幅1.48％為亞股最重，成交量略增至1930.21億元。包括台積電在內的47檔上市及46檔上櫃股跌逾3.5％，合計93檔今（26）日禁止放空。

金管會7月中已提醒上市櫃公司適時評估實施庫藏股，並放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。10月起睽違2年半再祭出限空令，分兩階段將盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至10％，並將融券保證金成數自90％提升至120％，以提高放空成本。

由於台股跌勢仍未趨緩，金管會24日再度祭出有條件禁空令，跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空。據金管會統計，24日外資借券賣出成交值占台股成交值2.44％，台股信用交易整戶擔保維持率則為161.42％。

據金管會統計，2022年截至10月24日，台股加權指數跌幅29.43％，優於香港35.12％、美國那斯達克29.99％，但遜於深圳28.02％、韓國24.9％、上海18.19％、日本6.31％，整體表現仍介於國際主要股市間。

證期局副局長張子敏表示，近期受通膨疑慮、主要國家加速升息、美國對中國大陸最新禁令等不確定性因素影響，全球股市大幅波動，連帶影響亞股及台股表現。後續將持續緊盯台股交易情形及國際政經情勢變化，適時採行相關措施。