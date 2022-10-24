俄羅斯國防部表示，俄國防長蕭依古今天與美國國防部長奧斯汀討論烏克蘭局勢，這是他們不到一週內的第2次通話。另外，蕭依古也告訴英國防長，俄方擔心基輔可能使用髒彈。

法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體發布聲明指出：「兩國防長討論了烏克蘭的情勢。」

除了跟奧斯汀（Lloyd Austin）商討烏克蘭局勢，蕭依古（Sergei Shoigu）今天稍早也與法國、土耳其和英國的防長進行對話。

路透社報導，莫斯科當局沒有提供蕭依古與奧斯汀的通話細節。

俄羅斯媒體引述俄國國防部的消息報導，蕭依古今天跟英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）通電話，兩人談論烏克蘭局勢。

蕭依古告訴華勒斯，俄國擔心基輔當局可能準備在烏克蘭使用「髒彈」，他在今天稍早跟法國及土耳其防長通電話時也提出這項說法。

所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥，但俄國沒有公布任何證據支持這項說法。（譯者：陳彥鈞）1111024