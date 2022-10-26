美國和歐盟預計下周將正式成立一個工作小組，討論美國的新法律。歐洲擔心，美國該項新規對國外的電動車(EV)製造商有排外之意。

美國總統拜登(Joe Biden)在今年8月頒布「降低通膨法」，希望能改善氣候變遷，並讓美國成為全球電動車市場的領導者。但歐洲和南韓的汽車製造商都對此感到憤怒。

該法律其中一條款，規定電動車必須在北美組裝，才有資格獲得稅務減免。該項法律還規定了汽車電池所用的關鍵礦物中，有部分的比例必須來自美國或美國的自由貿易夥伴。

白宮發言人Adrienne Watson說，在稍早與歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)的內閣負責人Bjoern Seibert會晤中，美國副國安顧問Mike Pyle同意針對該議題成立一工作小組。

Watson說，此工作小組將促使人們對歐盟製造商的機會和擔憂，有更深入的了解。