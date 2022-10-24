（中央社記者陳家倫河內24日專電）柬埔寨打工陷阱醜聞引發國際關注，中央打擊力量9月中旬親征西港展開5天掃蕩，藏身園區的詐騙分子設法遷移、藏匿，數十名受困台灣人陸續趁隙逃脫，站在西港大街上呼救。

Ochheuteal街是位於施亞努港（Sihanoukville，西港）市區的一條美食大道，由於緊鄰海岸氣氛佳，當地人與中國人都喜歡來此用餐。只是同條街上的餐廳也分等級，近海灘的木屋價位親民，一街之隔的餐廳吃一頓動輒上百美元。

西港在2017年以前是個靜謐的度假天堂，每逢旺季來long stay的外國人動輒6000、7000人，又以法國人最多，有些人退休後選擇來西港開麵包店、餐廳度過餘生。但2017年後，大量中國人湧入，到2019年一度上看20萬人。

有中國人的地方就有熱錢滾滾來，自此，西港景致劇變，淨空的海岸線轉而賭場、飯店、高樓林立。此外還有許多以「高科技園區」為名實則從事網路賭博、詐騙的機房拔地而起，背後的金主幾乎都來自中國。

西港究竟有多少園區很難具體說清，但柬國官方統計，在西港從事網路賭博的人口少說有10萬，園區若非藏身西港市區，就是蓋在半山腰上，當地人半開玩笑地說：「西港不管是抬頭、低頭都看得到園區」。

今年8月關於柬埔寨打工陷阱的新聞開始透過社群媒體傳播，隨後再被平面、電子媒體大作，由於這些當事人來自多個國家，相關議題躍上國際使得柬國當局無法再坐視，必須對外祭出宣示動作。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶（Sar Kheng）率先下令，自8月18日起展開大規模行動，喊話要將這些詐騙園區徹底趕出柬國並救出被害人。近月後，中央的打擊力量首度抵達西港。

9月17日，5名園區公司老闆與幹部傍晚相約在Ochheuteal的一家音樂餐廳用餐，菜單上有柬式料理、中國菜、泰國料理、馬來菜，可看出消費客群的地域性。據了解，餐廳老闆是中國人，看好西港的發展2019年來此投資。

用餐期間，眾人叫了10多道菜卻無心品嘗，眼睛直盯著被暱稱為「飛機」的Telegram傳來一則又一則訊息。園區公司幹部阿吉瞥了手機一眼以語音回訊：「收到，稍晚去處理」；對方回答：「別太擔心，之前也不是沒遇過。」

坐在阿吉旁邊的園區老闆來自廣東，是名年約30出頭的女性。當被問到西港近來的紛擾，她主動拋出那些駭人聽聞的暴力事件，然而在她眼裡這些都是「極端個案」，她站在金主的角度來看：「西港沒有那麼可怕」。

「西港園區大大小小近百個，會打人的真是少數。這麼說吧，10個園區就一個會打人，會打人的園區當中每10個人就那麼1個人被打，妳（記者）這次人都來了西港，就看看我說的是不是真的。」

菜上了一小時後，餐廳服務生前來詢問是否還要加點，這時桌上的鳳梨炒飯、烤牛肉、泰式酸辣湯、五更腸旺與吳哥啤酒幾乎原封不動，眾人揮一揮手示意服務生「夠了」便趕著離去，「公司有點事得處理，今晚就不多陪了。」

當晚10時，大批警力直衝園區的影片在抖音上流傳。成千上百人員在西港各園區外排隊等待公司發落，有身分證件的人不怕查緝，60人擠進40人大巴撤離；沒有身分證件則須掩人耳目，10人以下一組乘坐小客車離開。

一陣騷動後，西港大街上18日一早湧現與當地人相較五官相對平板的台灣人，他們腳踩拖鞋、運動鞋，全身家當都裝在一個塑膠袋中，身上手機若非「公發」，就是從園區散落一地的手機中隨便撿拾一支以對外求援。

18日晚間獲救的阿文向中央社表示，園區這幾天為了躲避查緝帶他們四處逃，他已經整整4天沒有闔眼，「我到現在還在怕」。即使4天沒睡，阿文受訪時還相當有精神，但一吃完海鮮炒麵就桌上趴著睡著，當時還不到晚上9時。

與阿文一起逃出來的另外5名台灣人說，公司一開始對於柬國的掃蕩決心半信半疑，最初只就近安排他們到附近飯店投宿，後來才決定遷往泰柬邊界。他們趁著團隊再次遷移時抓著行李就從車上跑下來。

阿輝則是被老闆放出來的，他指出，17日晚間老闆說園區可能要被抄不能再做了，讓大家自己選擇要走還是要留，「我在這邊被轉賣5、6次了，業績也不好」。阿輝表示，但另一名來自台灣的「同事」就選擇跟老闆走。

阿丸與小葉則是在掃蕩前幾天就被老闆「無條件釋放」。阿丸表示，老闆認為台灣「員工」的家屬一直報案會讓他們被盯上，不想在逃跑的過程中還帶著這些可能讓他們行跡敗露的「拖油瓶」，於是將他們丟在園區門口。

西港省政府9月20日一早透過官媒公布首波掃蕩成果，由中央治安局親自帶領的執法部門9月13日至17日展開大規模執法行動，共計逮捕495名外國人，其中有51名女性。

接下來一個月，類似「績效」報導每週至少一篇，針對西港園區的大掃蕩如火如荼進行，然而有人給園區撐腰、向獲救當事人索賄的消息也一邊傳出，而後沉寂數天的園區入夜後再度亮起燈，將犯罪斬草除根似乎仍很遙遠。