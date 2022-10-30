南韓梨泰院的嚴重踩踏事件發生在4公尺寬的窄巷內。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件至少造成151人死亡、82人受傷。韓聯社分析，意外發生在4公尺寬、長45公尺的陡峭狹窄巷弄，而且一側是酒店的外牆，缺乏逃生出口，是導致大規模傷亡的主因。另外，也傳出附近夜店老闆見死不救、拒絕開門讓民眾逃生的情形。

韓聯社報導，29日晚間，成千上萬人湧進梨泰院慶祝萬聖節，這是南韓3年來首次不需要戴口罩的戶外派對，不過晚間10時22分節日氣氛達到高峰時，漢彌爾頓酒店（Hamilton Hotel）旁僅約4公尺寬的窄巷突然爆出第一起尖叫聲，擠在狹窄斜坡巷弄裡的人群一下子倒了下去。

晚間10時24分，首爾消防部門接到第一通報案電話，接下來1小時內接到了81起呼吸困難的報案。

韓聯社指出，漢彌爾頓酒店旁的窄巷是一條長約45公尺、寬僅4公尺的狹窄下坡路段，如果以寬距來看，一次能容納5至6名成人，若換算成面積，這個狹窄下坡路段約55坪。

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏事件發生在4公尺寬、長45公尺的陡峭狹窄巷弄內。（圖／路透社）

報導指出，這條巷弄連接市區及主要道路，民眾主要會從斜坡上方、漢彌爾頓酒店所在的世界美食街往下走，也有不少民眾會從下方的梨泰院站往上走，人潮一來一往，難免人滿為患。

不過更糟糕的是，這條小巷的一側是漢彌爾頓酒店的外牆，因此沒有逃生出口。

報導指出，一般時候，群眾都能遵守靠右走的不成文規定，但是當晚小巷人群超過所能容納的數量，因此造成混亂，過去就有發生過被人群推擠、無法自行移動的狀況。

意外發生當時似乎也出現附近店家見死不救的情形。澳洲籍倖存者內森回憶，人群中有人跌倒，後面的人也接著跌倒，彷彿「疊羅漢」，他說有人試圖進入附近的夜店逃生，但是老闆見死不救，拒絕開門。

圖為已獲救的傷者。（圖／路透社）

據美聯社報導，南韓當局一共從全國各地調派1700名救難人員前往梨泰院急救傷患，不過由於人潮眾多，救護車難以進入巷弄，醫護人員花了比預期更久的時間才能衝破人群，抵達傷者身旁急救。

傷者被轉移到旁邊的大街上急救，傷者的同伴們也加入救援，幫忙按壓胸部、搓揉四肢等，另外後續更出現多達300名心臟驟停、呼吸困難的傷者，導致救難人員不足，無法一一進行CPR。

搶救無效的患者被毛毯、衣物覆蓋臉部，痛失親友的民眾緊握死者的手流淚、不願離去，無法接受事實。

目擊者也描述，意外發生後許多人都趕著離開，梨泰院周邊道路上都是車輛，導致載患者前往醫院的救護車也難以通行。