虎門科技(6791)為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股2,460張，其中1,673張採競價拍賣，將從明（25）日起展開競價拍賣投標，競拍底價為38.33元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過240張（仟股），並於10月31日開標，預計11月14日正式掛牌上櫃，主辦承銷商為富邦證券。

虎門目前資本額1.84億元，是國內CAE技術應用廠商，主要提供各領域及產業模擬分析（包含結構、電磁場及熱流計算等），透過實體模組轉化成數位資料，在虛擬體系中模擬現實作業中可能遭遇到的每項工作與流程，並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決之工程問題，進而提供客戶最佳解決方案，客戶群涵蓋各產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業，其他往來對象尚包含大專院校、國家中山科學研究院及工業技術研究院等研究機構。

虎門主要核心係在客戶產品設計、製程、品管及驗證等階段中提供完整且全方位軟硬體解決方案，受短期景氣波動影響甚微，2019至2021年每股稅後盈餘分別為2.13元、3.66元、3.85元，2020、2021年連續兩年創下歷史新高。今年上半年營收2.32億元，年成長36.43％；稅後淨利0.29億元，年成長26.97％；每股稅後盈餘1.57元。