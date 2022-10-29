臺藝大第67屆校慶園遊會，雖雨中舉行，不減民眾熱情。(實習記者劉鄉雨攝)

臺藝大校長陳志誠於校慶晚會致詞。(實習記者劉鄉雨攝)

國立臺灣藝術大學於10月29日迎接第67屆校慶，因應疫情解封，校方準備了園遊會、趣味遊戲、晚會及各系美展、市集等豐富活動，晚會從晚上6時30分開始，在臺藝表演廳舉行。開場由臺藝大的國樂系及音樂系演出，充分展現該校藝術大學的特色。

校長陳志誠致詞表示，本校校園建設從拆除老舊圍牆、景觀綠化，到各系所營繕維修與器材添購，都在歷任行政同仁們的努力下，獲得斐然的成果，軟硬體全面升級。陳校長強調，南側校地已經收回約百分之九十，臺藝大的二校區亦新設多媒體設備，期望打造更加科技化的先進校園，持續為臺藝大師生，提供優質且安全的學習空間。

今年園遊會特別規劃卡拉OK大會、百人投籃競賽及美食餐車進駐，還有大型充氣溜滑梯，當天雖然下雨，但不減民眾熱情，社區民眾對於投籃遊戲特別熱衷。除有各系的校慶美展及工藝系市集之外，也開放學生報名文創商品攤位，吸引許多人前來參觀或消費。

校慶晚會除了表揚優秀校友之外，並邀請曾獲金鐘獎戲劇節目最佳女配角的孫可芳、金曲歌后艾怡良回娘家。艾怡良並現場演唱她的歌曲，歌聲讓全場如癡如醉，曲畢，獲得掌聲如雷。晚會於晚上8時30分圓滿落幕。