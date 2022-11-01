「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」台南科技應用大學美容系的同學展現所學，隨著音樂的節奏，將前衛與時尚潮流的結晶展現在舞台上。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」在華山1914文化創意產業園舉行，邀請來自韓國建陽大學教授林玉珍（中）示範。（陳信翰攝）

「髮in台北-國際時尚大賽」在華山1914文化創意產業園舉行，邀請來自韓國建陽大學教授林玉珍（左）示範。（陳信翰攝）

台南科技應用大學美容系與台北市理燙髮美容職業工會日前在在華山1914文化創意產業園區共同舉辦時尚界年度盛事「髮in台北-國際時尚大賽」，透過活動以髮會友，讓台灣與國際時尚潮流接軌。

活動邀請來自日、韓選手透過視訊與台灣各地的選手參與，也邀請日本湘南理容專門學校、韓國李東柱教育學院等大師前來示範交流，活動中還展示清代龍袍、古代飾品水彩、髮型、美容、美甲成品等靜態展示，動態方面也有男子理髮、女子美髮、美容美甲彩妝等技藝競賽、成果發表、學術交流、再加上世界冠軍選手及本會美髮大師共同發表時尚髮型秀等。

台南科技大學校長楊正宏致詞表示，美容系在少子化下，學生人數逐漸攀升，目前已成為台灣美容相關人數最多的系所，南應大美容系致力於培養國際專業水準的美容造型專業人才，積極推動全面實習，並於加拿大、澳洲、日本、韓國等佈署實習單位，讓學子藉由跨海實習、築夢踏實。