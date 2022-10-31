「把自己當作一座橋樑，讓更多非客家族群的朋友，可以看見客家文化的魅力」，拿下今年第57屆廣播金鐘「教育文化節目獎」的環宇廣播電台節目「Danny的市場肚」製作人陳子云這麼說。今年27歲的她，投入廣播業才短短5年，就以節目製作人身分拿下廣播金鐘獎肯定，節目以客語和國語穿插播出，傳遞客家文化的美好。

來自高雄的陳子云，畢業於義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系，本身是客家人的她認為，無論是客語，還是客家文化，都不該在年輕世代中產生斷層，節目定位從多元市場出發，並轉化為教育和文化傳承的殿堂，用聽眾最熟悉的方式認識客家文化。

陳子云謙虛表示，「Danny的市場肚」大約在錄製10集後，正好遇上廣播金鐘獎報名時間，要以新節目角逐獎項實在沒有太大把握，但節目主持人溫士凱說過，「框架是限制視野和想像力的生活魔王，不要讓框架綁架你的生命力」，所以陳子云與團隊跳出框架盡情揮灑客家文化精彩，也讓「Danny的市場肚」打破語言隔閡，突破框架拿下獎項。

來自高雄的陳子云，本身是客家人的她，打破語言隔閡，用不一樣的方式揮灑客家文化精彩。(照片/義守大學提供)

陳子云同時也是環宇廣播電台的「DJ莉莉安」。從小就對聲音特別著迷的陳子云認為，從收音機裡出現的聲音，總是有種魔力可以讓孤獨的人找到安定的力量，就像以前常在深夜讀書的她，邊聽廣播邊讀書，但內心卻不孤單，所以下定決心未來要進入廣播界，用溫暖的聲音在空中陪伴所有人，因此陳子云在高中時得知義守大學有一系列的廣播相關課程，校內的廣播硬體設備更是南部首屈一指，於是她以義守大學大傳系為目標，在高中升大學時順利進入到義大就讀，也開啟了她的廣播路。

大學時期積極參加學校廣播節目錄製學習廣播錄音工作，並在學校老師安排下前往商業電台培訓與實習，在學期間直接與業界接軌，這些學習經驗成為在電台工作的重要養分。在大傳系除了朝自己的廣播興趣努力，陳子云也利用多元課程拓展各種專業視野，像是將新聞作品投稿於公視的peopo公民新聞獲得被播出機會。大三時期，參加中國湖南暑期實習計畫，前往長沙華凱創意實習，負責編劇及企劃撰寫工作，甚至也到湖南衛視芒果台，學習電視拍攝技巧和瞭解綜藝節目錄製流程。從學生時期就勇敢逐夢，陳子云的無懼，讓她綻放光芒。