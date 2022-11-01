2022年滑輪溜冰世界錦標賽在阿根廷登場，昨天中華代表隊曲棍球隊以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第1面金牌。（柯宗緯翻攝）

2022年滑輪溜冰世界錦標賽在阿根廷登場，昨天中華代表隊曲棍球隊以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第1面金牌。（柯宗緯翻攝）

2022年滑輪溜冰世界錦標賽在阿根廷登場，昨天中華代表隊曲棍球隊以6比3逆轉勝美國隊，迎來滑輪溜冰世錦賽第1面金牌，創下隊史紀錄。值得一提的是，我國代表隊青男組教練及13位選手中，有9名選手皆為高雄市籍，人數逾3分之2，堪稱另類「高雄隊」對抗各國菁英。

高市運發局指出，這次中華代表隊從預賽擊敗義大利、美國、哥倫比亞與巴西，全勝之姿拿下B組冠軍，闖進決賽，決賽先以13比1大勝韓國，4強賽再以10比1輕取捷克，最後冠軍戰雖一開始遭遇亂流，但在沉著應戰下逆轉勝美國隊。

運發局提及，我國曲棍球代表隊青男組教練及13位選手中，包含教練劉春來與吳柏瑋、郭政佑、董彥辰、賴品儒、楊賀丞、蔡奕恩、林致漢、簡均憲、孫暐凱等9位選手都是高雄市籍，堪稱另類的高雄隊對各國菁英隊伍。

其實，今年嘉義全民運動會中，高雄市曲棍球代表隊男子組即包辦長桿、短桿2面金牌，展示稱霸氣勢，當時即有多位已在國家代表隊效力，在為期3周的阿根廷世錦賽，如賽前預測可望奪牌，最終在10月31日迎來滑輪溜冰曲棍球項目在世錦賽第1面金牌。

運發局長侯尊堯直說，恭喜台灣曲棍球代表隊為國爭光，運發局致力運動場地的改善，也感謝豐嶸建設對於體育運動的支持，贊助鳳西溜冰場加裝圍板，訓練場地更加完善安全，讓選手訓練無後顧之憂。