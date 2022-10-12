針對前滑輪溜冰選手指控20多年前遭到教練性騷擾一事，教育部體育署下午發出說明稿，要求協會3日內調查清楚，同時也暫停該名教練國家隊職務，進一步強調對於不當行為零容忍。

體育署聲明如下：一、本案經洽中華民國滑輪溜冰協會初步瞭解，係多年前該教練指導的學生指稱教練對其有性騷擾情事。因該教練目前擔任國家培訓隊教練，體育署已即請協會儘速審慎詳查，並於3日內召開會議就事實情節審議，若違反教練相關規定，應予適當處置。另調查期間已暫停該教練國家隊教練職務。

二、國訓中心訂有性騷擾防治相關規定，並於各場域公告，國家隊選手若遭遇性騷擾事件，可透過國訓中心意見信箱或直接與中心人員反應，國訓中心秉持性別平等原則，採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，對於不當行為採取零容忍。

三、各協會辦理教練講習會時，本署均輔導各協會必須納入性平課程，未來將請協會持續強化性平相關法治教育。