第24屆達福林匹克運動會(Deaflympics，俗稱聽障奧運)保齡球競賽將於今(111)年10月20日至30日在馬來西亞吉隆坡舉行，我國代表隊今(19)日出征，目標突破上屆2金1銅成績。

聽障奧運為每四年舉辦一次的國際綜合性運動賽會，是聽障運動的最高殿堂。第24屆聽障奧運原訂於2021年舉辦，受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響延至今年5月在巴西南卡西亞斯舉辦，我國取得2金7銀8銅、總排名第16成績，其中保齡球競賽經國際聽障運動總會延至10月在吉隆坡舉行。我國共遴派男、女選手各6名，將參加單人賽、雙人賽、三人賽、團體賽及盟主賽。

保齡球一向是我國參加聽奧的獎牌庫，近3屆都有金牌進帳。本屆代表隊網羅了第23屆聽奧男子個人賽金牌張立孝、女子團體賽金牌林雅琴、薛秀珍、張堯茜、黃淑敏、第22屆聽奧女子盟主賽銀牌林香孜等好手，本屆聽奧我國獎牌數及總排名有望更上一層樓。

教育部體育署表示，我國聽奧保齡球選手在疫情期間仍積極備戰，為爭取最高榮譽而努力，體育署將持續作為代表隊的後盾，期待選手能展現辛勤訓練的成果，突破上屆2金1銅的成績，也邀請國人一起為聽障選手加油，在世界競技舞台爭取更好的成績。