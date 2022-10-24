市府民政局呼籲各寺廟可設置「偵溫式火災警報器」以提升公共安全。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

號稱「眾神之都」的台南，廟宇數量約1600多座，位居全台之冠，知名的鹽水武廟23日驚傳火警，廟方人員發現後即時滅火，所幸神像等文物也未受波及，不過這起事件後，廟宇的消防安全設備設置引發關注，市府民政局24日前往了解，並呼籲各寺廟可設置「偵溫式火災警報器」以提升公共安全。

鹽水武廟昨日清晨6時許，後殿玉蓮寺福德正神旁桌下瓦斯罐發生爆炸，廟方人員即時滅火，阻止延燒可能，民政局長姜淋煌與鹽水區長陳文琪今天前往了解火場復原狀況，姜淋煌說，台南很多宮廟都有開基神像等重要文化資產，需要妥善保存；尤其宮廟香火鼎盛，消防安全更需重視，今天前來同時也表達市長黃偉哲的關心。

武廟管理人林益仁表示，當時消防人員到達現場時，廟方人員第一時間已持滅火器完成滅火，幸未波及神像、龍柱或電線，人員也一切平安，現場經整理後，已經恢復原狀，感謝市府和信眾朋友的關心，廟方已針對起火事件深入檢討、詳加檢查，武廟會提供大家更好的廟宇空間環境。

另針對這次武廟火警，市府民政局也建議各寺廟加裝「偵溫式火災警報器」，以及早發現火災。

消防局第一大隊長石家源指出，一般常見的住宅用火災警報器為「偵煙型」，以空間中是否有煙霧產生，作為火警判斷標準，而廟宇場所經常燒香，所以不適用這類型的住警器，因此民政局才建議安裝「偵溫式」，若場所溫度達到一定數值時，警報器就會發出通知提醒火災發生。