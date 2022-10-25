由於東北季風強勁助長火勢，救災人員趕抵現場時大火燃燒已相當猛烈，情況危急(圖／金門縣消防局提供)

由於火災發生地點鄰近酒廠且一旁不到20公尺處有許多雞寮與建築物，消防隊緊急加派人車與重型機具搶救(圖／金門縣消防局提供)

火勢撲滅後清理現場，研判起火原因應為民眾不當燃燒堆置之廢棄輪胎所致，所幸無人員傷亡(圖／金門縣消防局提供)

金門皇家酒廠附近火災搶救情況（金門縣消防局提供）

金門金湖鎮皇家酒廠附近今(25)日中午接近12點時發生一起火災意外，消防局獲報後立即出動各式車輛5輛及消防人員10名前往救火，由於鄰近酒廠且火災發生地點旁不到20公尺處又有許多雞寮與建築物，情況緊急，消防員立刻布水線搶救，火勢於13時27分撲滅，所幸無人員傷亡，起火原因研判應為民眾不當燃燒堆置之廢棄輪胎所致。

根據金門縣消防局表示，勤指中心於今日中午11時56分接獲民眾報案，金湖鎮皇家酒廠附近有廢棄物燃燒情形，立即由第二大隊副大隊長董紀瑋帶隊前往搶救。由於近日東北季風強勁助長火勢，救災人員趕抵現場時大火燃燒已相當猛烈，且起火點鄰近酒廠與許多雞寮及建築物，消防隊不敢大意，緊急加派一大隊水車與重型機具到場搶救，火勢於12時43分控制，13時27分火勢撲滅，燃燒面積約為250平方公尺，無人員傷亡。

消防局呼籲，民眾進行田野營火燃燒時，應事先申請並備妥相關滅火設備，務必做到「人離火熄」避免火勢擴大，造成一發不可收拾的災害悲劇。