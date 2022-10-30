民眾為了搶先體驗通車的喜悅，過橋車輛連綿數公里，幾乎布滿整座大橋橋面(于家麒攝)

消防車、公車、郵務車等民生用車率先通行，也象徵此後大、小金門合而為一(于家麒攝)

來自金湖鎮新市里的何先生騎單車率先過橋，成為正式通車後過橋的第一人， 開心的舉起單車大聲喊「爽」(于家麒攝)

金門大橋於今(30)日下午3點正式通車啟用，民眾為了搶先體驗通車的喜悅，中午過後就開始出現排隊車流，爭相搶在第一時間見證這歷史性的一刻。

下午3點一到，在警車開道下，民生用車包括救護車、消防車、公車、郵務車等率先通行，也象徵此後大、小金門合而為一，醫療、救災與民生物資不再需要看天候與船運接駁而阻斷。緊接其後的各式搶先體驗過橋車輛連綿數公里，幾乎布滿整座大橋橋面，行人單車道也有人騎鐵馬、有人全家出動散步過橋，一起用愉快的心迎接金門大橋通車的喜悅。

不過率先從大金門過橋的第一部車輛卻是「單車」，一位來自金湖鎮新市里的何先生，一早特地從台灣趕回來參加通車壯舉，回到家後立即換裝一路騎單車上大橋到烈嶼，搶先一步成為正式通車後過橋的第一人， 開心的舉起單車大聲喊「爽」！

現任金門縣議員同時也是縣長候選人李應文，也特別到金門大橋關心正式通車後的狀況。他表示，如果往後都按照這麼多車流量的情況下，萬一在橋上發生車禍將如何進行搶救？也都沒有做過緊急應變的搶救演練；而且監視系統也都還沒完成裝設，如何去釐清肇事責任？大家都希望趕快通車，但這些都是迫切急需解決的問題，無論如何都應該以安全考量為優先，這才是鄉親對金門大橋的期許。