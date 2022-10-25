全球記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)推出最新PCIe 4.0 M.2 SSD MTE250S高規格固態硬碟，採用3D NAND快閃記憶體、8通道控制器及DRAM快取，連續讀寫速度高達每秒7200MB及6500MB，提供高達2TB儲存容量，展現優異的極速效能與海量儲存空間，並搭載超薄石墨烯散熱片，迅速有效降溫，確保穩定效能，專為電競玩家、影音創作者與軟體開發人員等高階應用設計，處理大量資料或多工運算時也能釋放精湛效能，暢享遊戲與創作全新升級體驗。

創見MTE250S符合NVMe 1.4接口標準與M.2 2280規格，採用最新PCIe Gen4 x4高速傳輸介面，內建8通道控制器，連續讀寫速度分別高達每秒7200MB及6500MB，IOPS可高達530K，優異效能展現極速威力，大幅提升桌機與筆電的傳輸效能與反應速度，暢玩遊戲戰鬥力稱霸；高達2TB的大容量更可擴充遊戲檔案儲存空間，亦能滿足影音編輯者的創作體驗，儲存源源不絕的創意靈感。

創見PCIe SSD MTE250S搭配超薄石墨烯散熱片，加強裝置熱對流，讓固態硬碟高速運作的同時迅速緩解高熱狀態，確保穩定效能，並搭配動態熱能管理機制(Dynamic Thermal Throttling)，精準掌握裝置溫度狀態，提升高階應用系統的穩定度，有效維持裝置的使用壽命。此外，創見固態硬碟皆內建LDPC(Low Density Parity Check)錯誤偵測技術，提升資料儲存準確度與可靠性。

創見提供免費下載的SSD Scope軟體，專為創見固態硬碟設計，以人性化的操作介面匯集最新技術，能監控固態硬碟的健康狀況並優化效能，包含瀏覽SSD資訊、S.M.A.R.T.分析報告、安全資料清除、韌體更新、TRIM指令啟用及系統複製等。透過整合重要功能，SSD Scope軟體可讓固態硬碟常保最佳狀態。