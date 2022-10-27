嘉義市政府滿千送百活動期間，每天都吸引大批人潮湧入嘉義市政府大廳。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府滿千送百活動期間，每天都吸引許多民眾前來排隊兌換。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府滿千送百活動期間，每天都吸引許多民眾前來兌換。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為刺激在地經濟， 9月15日起推出「嘉義市民購開心、滿千送百領現金」補助活動，凡嘉義市民持稅籍在嘉義市店家消費滿1000元發票，就能兌換100元，活動開跑42天，補助金2500萬元昨26日全數發放完畢，統計促進累計消費金額超過2億7615萬元，成功刺激超過10倍以上經濟效益。

嘉義市買千送百活動期間，每天都吸引大批民眾到場領號碼牌兌換，昨最後1天因額度有限，拿到號碼牌的民眾都十分開心，彭奶奶興奮表示，知道活動可以用1000元買菜發票再換100元現金，就趕快消費累積發票，原本還擔心領不到，沒想到在最後1天順利排到了！

搶到最後一位兌換名額的張先生說，他昨天趁著休假，臨時決定幫家人兌換發票，透露今年是首次參與滿千送百活動，現場動線良好，期待明年市府再舉辦這樣的活動，促進經濟。

嘉義市長黃敏惠表示，今年是市府第3年舉辦滿千送百活動，連續3年受疫情影響，讓嘉義市以服務業為主的產業型態受到很大影響，這幾年透過紓困、振興，最後協助產業轉型，讓嘉義市店家沉潛、蓄積更多能量，再創佳績，很高興滿千送百活動讓在地店家、市民都超有感，今年活動補助金2500萬元刺激消費金額超過2億7615萬元，都雙雙再創新高，高達5.1萬人次市民因此受惠。

市府建設處長田長沛指出，滿千送百活動圓滿落幕，在刺激經濟消費之餘，收回的消費發票將贈給嘉義市立案社福機構，讓民眾享現金回饋好康同時，也能幫助弱勢族群，讓民眾花得開心、領得開心、還能做愛心！