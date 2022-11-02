苗栗縣政府推廣客家文化不遺餘力，11月13日星期日晚上6點半，將在縣府文化觀光局中正堂舉辦「客家心～客家歌～客家情」活動。（李京昇攝）

苗栗縣政府推廣客家文化不遺餘力，11月13日星期日晚上6點半，將在縣府文化觀光局中正堂舉辦「客家心～客家歌～客家情」活動，並由紅如樂團擔綱演出，樂團將融合演奏、歌唱、舞蹈等元素，共帶來19首載歌載舞的曲目。縣長徐耀昌等人2日啟動宣傳記者會，邀請大家共下來聽客家多元文化的音樂饗宴。

紅如樂團成立於2002年3月15日，由一群熱愛客家音樂及歌謠的同好所組成，主要以演唱及演奏為主，融合傳統與現代是其最大特色，為了突破傳統客家音樂刻板印象，樂器採中、西合奏，並藉由重新編曲展現多變的曲風魅力，賦予傳統歌謠新的生命力，被視為客家界最有發展空間的年輕團隊。

縣長徐耀昌表示，縣府長期致力推動客家事務，更締造客家委員會推動客語為通行語成效評核優等四連霸的驚人紀錄，因此，期盼透過紅如樂團演出活動，推廣豐富多元的客家音樂、客家舞蹈並傳承給鄉親朋友，希望能藉此展現客家精神、文化與傳承，營造更好的客語友善環境，期待攜手打造幸福苗栗之餘，也要讓客家文化淵遠流長。

縣府文化觀光局長林彥甫說，紅如樂團為客家委員會重點扶植的藝文團隊，海內外巡迴演出經驗豐富，本次的演出活動融合了演奏、歌唱、舞蹈等元素，演出內容3大團隊包含客庄采風舞蹈團、新屋樂齡學苑-客家民俗舞團、在地的盈盈舞蹈團配合進行演出。

林彥甫表示，而且有很多的薪傳師配合演唱，別具巧思，演出曲目都是現在大家非常熟悉耳熟能詳的中樂國樂經常演奏的曲目，共帶來19首精彩曲目，活動完全免費，11月13日當天晚上18時30分開放進場，歡迎大家共下蒞臨聆聽觀賞客家音樂文化。

今天宣傳活動，首先由紅如樂團帶來「客色輕曲展真情」表演，載歌載舞為活動揭開序幕，縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫、立法委員徐志榮服務處秘書張盛業、苗栗縣議會秘書長林來居、紅如樂團團長莊紅如及樂手老師們、盈盈舞蹈團團長陳盈璇、客家采風舞蹈團團長范玉梅等人共同啟動。