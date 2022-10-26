國道一號泰安地磅站前，26日清晨發生一起4輛車追撞的車禍，台中市消防局獲報前往救援。（台中市消防局提供）

國道一號泰安地磅站前，26日清晨發生一起4輛車追撞的車禍，台中市消防局獲報前往救援。（台中市消防局提供）

國道一號泰安地磅站前，26日清晨發生一起4輛車追撞的車禍，台中市消防局獲報前往救援。（台中市消防局提供）

國道一號泰安地磅站前，26日清晨發生一起追撞車禍！1輛聯結車進地磅前疑未注意車前的行車動態，竟追撞大貨車後，大貨車再推撞2輛聯結車，造成兩名駕駛受困車內。警方指出，消防隊員獲報到場進行搶救，並將2位傷者送醫救治，肇事原因正由國道警方進一步調查釐清中。

台中市消防局26日清晨3時許接獲報案，國道一號后里區北上163.2公里處，發生一起追撞車禍，並有人受困車內；消防局立馬派遣豐原、神岡等分隊，出動各式消防車4輛、救護車2輛，消防人員15名，由小隊長葉文閔帶隊前往搶救。

台中市消防局表示，消防隊員到場時，發現現場有4輛大車追撞，其中有2名駕駛受困車內；消防隊員利用破壞器材先救出2名傷者，並立即送往衛福部署立豐原醫治療。院方說，林男手臂撕裂傷，意識模糊，胡男右腳擦傷，2人幸均無生命危險。

警方指出，事故原因初步研判，是1輛聯結車行經外側車道進地磅前，因未注意車前動態追撞大貨車，再撞上2輛聯結車，第1輛聯結車駕駛林男子顱內出血、身體多處骨折，第2輛車駕駛胡男腿部受傷，二人無生命危險；4名駕駛酒測值都是零，真正肇事原因由警方進一步調查釐清中。