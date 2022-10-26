證券交易所對聯德控股-KY（4912）違反重大訊息規定，處以新臺幣5萬元之違約金。

聯德控股公司之重要子公司於110年11月23日、110年12月23日及111年3月10日分別經董事會決議召開股東臨時會，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第17款規定情事，惟聯德控股-KY未代子公司發布相關重大訊息，已違反前述處理程序之規定，故處以新臺幣5萬元之違約金。