金門大橋訂於10月30日15時起開放通車，橋上車道分為「混合車道」與「行人及自行車專用道」，縣警局呼籲鄉親要上橋要注意車輛通行的相關規定，避免造成交通阻塞及交通違規而遭受罰鍰。

縣警局表示，金門大橋的車道配置為雙向各一個「混合車道」及「行人及自行車專用道」，汽、機車應依行駛於混合車道，不得行駛於行人及自行車專用道，且行車速限一般情況下為60km／h，如遇強風、暴雨、濃霧，則行車速限調降為30km／h。而行人及自行車應行駛於專用道，不得行駛於混合車道。如遇強風、暴雨、濃霧，則行人及自行車暫停上橋。

金門大橋上的「行人及自行車專用道」，是專供自行車及行人行駛使用，汽、機車是不得行駛於該專用道上。違反者，可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第16款規定，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

至於橋上的汽、機車「混合車道」，是不得隨意臨時停車或停車，違反者，可依道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款規定，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

大橋上的汽、機車行車速限一般情況下為60km／h，超速者，可依道路交通管理處罰條例第40條規定，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。此外，警察局亦會針對大橋周邊道路加強違規停車之取締，另設置測速照相機，防止民眾通行大橋時因超速造成之危險。

縣警局提醒民眾，駕駛汽、機車，騎乘自行車或行人，行經金門大橋時，務必要遵守通行的相關規定，上橋前注意相關行駛資訊，勿走錯車道，汽、機車不隨意於橋上停車或臨時停車，以避免發生交通事故或造成交通壅塞。

而在大橋通車後，警方將全天候派員針對超速、酒駕、違規停車、不依規定車道行駛、大橋兩端及慈湖路與烈嶼地區違規停車等項目加強執法，以維護通行橋梁之交通安全。