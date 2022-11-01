新竹縣五峰賽夏族巴斯達隘矮靈祭每兩年一小祭、十年一大祭。（張益生提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣五峰鄉賽夏族2022年paSta’ay巴斯達隘矮靈祭祭儀活動，訂於5日至7日於五峰鄉朱家莊矮靈祭場舉行。南北賽夏族群朱姓耆老在10月1日決定舉辦日期後，全體族人近1個月以來，均慎重做好包括釀酒、練唱祭歌、整理傳統祭服、清掃祭場周邊環境等準備工作。民眾自行開車前來可將車輛停放五峰鄉公所停車場，下午3時有接駁車往返朱家莊入口處。

兩年一小祭、十年一大祭的賽夏矮靈祭年年吸引諸多遊客參與，關於矮靈祭的由來，賽夏族文化藝術協會理事長朱義德表示，相傳是百年前賽夏族部落邀請居住對岸的矮人前來參與祭典活動，矮人同時教會了族人織布、耕種等生活技能，但族人發現女性同胞遭受矮人欺侮，於是在一次交流之後，賽夏族人偷偷將往返兩地的橋樑動手腳，準備返回居住地的矮人行經橋樑時，落水遭沖走。

在傳說中，矮人遭沖走後，賽夏族的生活出現變化，朱義德表示，年輕人突然暴斃，所種穀子都沒有發芽，小孩莫名其妙夭折，發生許多無法抗拒的禍事，突然有一天，兩個矮人來到賽夏部落，告知族人若能舉辦矮靈祭典悼念矮人靈魂，則將避免族群滅亡，並交代由朱家擔任主導祭儀，矮人每年會從東方返回參與。

朱義德指出，按照習俗應是年年舉辦，時程長達3天，但日治時代因日本人害怕賽夏族群聚謀反，於是改為兩年一次。今年預計在訂於5日至7日於五峰鄉朱家莊矮靈祭場舉行，族人已做好萬全準備，迎接祭典到來。

此次由賽夏族文化藝術協會統籌祭儀活動的行政事宜，特別提醒上山參觀的遊客，活動期間為每日傍晚6時至翌日清晨6時，山區氣溫低，請穿著禦寒衣物，注意保暖。5日下午3時後，朱家莊高峰兩處入口處，實施車輛管制，機車可停放高峰上方臨時停車場，嚴禁任意停放路邊兩側，違者拖吊。

另外，自行開車的遊客，請將車輛停放至五峰鄉公所停車場，下午3時後備有接駁車，往返朱家莊入口處，24時為最後一班返回車。賽夏族文化藝術協會提醒，參加祭儀活動，請遵守各項規定，避免違反禁忌，並做好防疫。