桃園市原住民族傳統文化活動，近年有愈來愈多年輕人參與。（蔡明亘攝）

歲時祭儀賽德克族祈雨祭，由耆老帶領祝禱祈福。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

活動現場設有射箭狩獵體驗。（蔡明亘攝）

桃市府原住民族行政局今舉辦「歲時祭儀」賽德克族祈雨祭，現場除原民耆老外，有許多年輕人參與。人口數較少的賽德克族擁有獨特傳統習俗與生命禮儀，台灣原住民族賽德克族青年會於去年成立，理事長古玉峰表示，愈來愈多原民青年自發性尋根瞭解文化，也鼓勵他們藉此發展另外收入。

歲時祭儀賽德克族祈雨祭今日在原住民族文化會館旁登場，由耆老帶領祝禱祈福後，邀請現場老少共跳大會舞，賽德克族青年也帶來傳統樂舞演出，還有射箭狩獵可體驗，全場約有300人參與，氣氛十分熱鬧。

賽德克族人過往遇到乾旱才會舉辦祈雨祭，為非定期重要祭祀活動，因應時代變遷，許多族人遷居都會區，使傳統文化出現斷層。原民局長林日龍指出，今年邀請南投與花蓮等地的族人，來桃園跨域交流，原民青年也意識到文化傳承的重要性，希望文化不會空白，更不該因人口少或疫情延宕文化傳承。

在八德居住超過20年的賽德克文化教育發展協會理事長雅尤子米諾魯坦言，都會區鮮少有類似傳統活動，看到祈雨祭順利舉辦既感動又開心，致力推廣原民文化的她希望「把年輕人找回來」。此外，為鼓勵賽德克族與非原民青年學習，祈雨祭全程活動均以賽德克語和中文雙語同步進行。

近年許多原民青年自發性投入文化復振，傳承各式祭儀與部落傳統文化。古玉峰說，青年會成員約100人，年齡自18到55歲，來自全台各縣市與海外，每周安排線上、實體課程，食衣住行育樂內容多元，讓青年找到自己的文化，也鼓勵青年發展另外的經濟收入並協助推廣，讓文化向外發展。