泰雅族歲時祭儀，23日在仁愛鄉泰雅聖石前登場。（仁愛鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

全國泰雅族運動會前夕，泰雅族耆老和區、鄉長，在族人發源地─仁愛鄉發祥村的泰雅聖石前，舉行盛大的歲時祭儀，向祖靈獻米酒、白米等祭品，感謝祖靈保佑豐收，並報告24日起將接連舉辦3天的運動會暨傳統技藝競賽。

全國泰雅族運動會是在11年前，由當時擔任仁愛鄉長的張子孝發起創辦，全台灣9個泰雅族鄉都熱烈響應，並且約定輪流主辦，去年依例輪回由仁愛鄉主辦，但因為新冠肺炎疫情影響而，擔心群聚感染而停辦，今年疫情趨緩恢復舉辦，不過規模縮小，只有社會組參與，學生組競賽停辦。

巧的是，全國泰雅族運動會去年因為疫情停辦，如今張子孝剛好代理仁愛鄉長，因此今年又是由他籌辦泰雅族人的年度盛會。

歲時祭儀點燃蜂火，再引燃聖火，張子孝和出席的鄉長、區長、泰雅長輩們手持聖火，由耆老率領進場，環繞聖石一圈後，開始獻祭儀式，耆老主持獻酒、獻米、獻收成的儀式隆重神聖。

張子孝表示，大家能夠回到泰雅族人的發源地，是難得的機會，也顯示泰雅族人要團結，致力發揚泰雅族的精神。歲時祭儀完成後，全場出席者以傳統歌舞的步伐，繞行泰雅聖石一圈，再轉往921震災後遷村的瑞岩新部落，繼續傳統歌舞表演和分享部落美食。

由於仁愛鄉路途遙遠，考量交通及氣候因素，為便利來自全國各地的泰雅族人參賽，因此全國泰雅運動會暨傳統技藝競賽，將在埔里鎮運動公園、福興溫泉區等場地舉行。

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