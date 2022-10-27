台積電今年股價震盪如洗三溫暖，在元月創下歷史高價688元後反轉向下，昨日股價一度下探370元、創逾2年新低，市值失守10兆元大關。有網友在Dcard分享他的股票收益，原本年初可賺100萬元，隨著台積電股價下跌，放到現在反而慘賠176萬元，貼文曝光後也釣出其他苦主。

該名網友以「有這兩年存台積電的韭菜要出來取暖嗎」為題發文，並秀出自己的股票收益，從2020年2月21日到2022年10月25日都有買進台積電，買進價格從290元到641元都有。他無奈表示，股票損益從今年初的100萬元，到現在已經虧損176萬7127元，他手上持有的10張又500股台積電就慘賠140多萬元，並直呼「那些當初教我存股的人給我出來！」

此則貼文曝光後也釣出其他苦主，「什麼山頂？我買在597元才叫山頂」、「別難過，3張套牢的大學長虧40幾萬元，還會繼續攤平」、「多餘的資金放著而已」；其他網友則表示「存股你也要看價位啊」、「你在高點又不賣，股票這個東西就是低買高賣」、「你再存個幾十年可能會回正，扣掉通膨有沒有虧自己想想」。

台積電日前傳出總裁魏哲家鼓勵員工多休假，引起市場熱議，公司昨日晚間發聲明澄清，強調沒有強迫員工休假或有任何無薪假情況，今明年營運仍能保持成長。台積電今(27)日早盤股價強彈13元至389元。

台積電近期股價表現弱勢，半導體產業分析師陸行之則提出兩招助台積電穩定股價，包括新增重要對象為策略夥伴，藉此減少政治風險，以及加發股利。他強調，台積電明年資本支出要是持續下修，就有機會將現金股利拉到每股20元。