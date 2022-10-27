美國長債及美元指數回落，受惠人民幣走強，反映中概股表現的金龍中國指數急飆7.2％。港股昨日反彈逾百點後，27日早盤曾升逾五百點。

恒指開403高點或2.6％報15,721點，升幅一度收窄至329點，低見15,646點，之後復向上，10時14分升幅擴大至500點，暫時見最多升515點報15,833點。

國指升175點或3.3％報5,392點。科指升4.1％報3,078點。

上證指數10：40升13點或0.43％，報3,012點。

個股方面，阿里巴巴開高8.4％報67.55港幣。騰訊升4.3％報220.6港幣。美團升6.7％報138.4港幣。京東高開8.8％報161.4港幣，最新急升10.5％報164港幣，暫為表現最好藍籌。

友邦抽升4.9％報62港幣。平保昨日收市後公布首三季純利年跌6.3％人民幣至764.6億元，曾升4.3％，最新升3.6％報34.7港幣。汽車股回升，其中吉利升4.5％。

大陸電力股顯著有賣壓，大唐發電前三季扣非淨利潤大跌48％，股價最新大跌23.5％，其A股跌停；潤電跌6.1％；華電插9.3％。今日公布季績的龍源跌2.6％。