法國政府今年初通過法案，批准將其公共博物館所收藏之二次世界大戰納粹佔領巴黎期間，從猶太人手中掠奪的15件藝術品，歸還給原所有者的合法繼承人。將於富藝斯紐約晚拍亮相的夏卡爾作品《父親》，便是15件藝術品中首個登上拍賣市場的作品。

馬克．夏卡爾出身於白俄羅斯的猶太家庭，20世紀初移居法國，創作生涯跨越整個20世紀，且被超現實主義畫家奉為先驅，更被畢卡索讚譽為「20世紀最擅長運用色彩的藝術家」。《父親》此作也標示著夏卡爾從聖彼德保藝術系學生走向歐洲現代主義標誌性人物的關鍵轉捩點。

1911至1912年，夏卡爾搬進了位於法國蒙帕納斯郊區的藝術家公社，接下來的3年，他迎來了事業上的黃金時期，而該時期的作品也被公認為是他職業生涯的代表作。其中，肖像畫更是被賦予了特殊的意義，他以戀人、宗教人物、家人為主角，創作了無數肖像畫。

《父親》描繪的是夏卡爾不善社交，畢生從事勞力工作的父親，是他肖像作品中罕見的題材，與他後期多數描繪戀人的畫像相去甚遠。該畫原屬於波蘭的樂器製造家大衛．森德，他在1940年和家人被送入奧斯威辛集中營時畫作被掠奪，此作於1966年曾重回夏卡爾手中，在他去世後，其遺產基金會於1988年將作品捐贈予法國的國立現代藝術美術館。

《父親》畫作上拍賣市場，也標誌著70年來首次有政府採取措施，歸還納粹佔領期間被掠奪或因反猶迫害而獲得的藝術品回歸合法繼承者，頗具歷史意義。