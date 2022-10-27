今年台北市100坪以下的迷你基地建案數較多，導致公設比攀高的速度遠高於往年，據住展雜誌統計，今年截至10月24日止，台北市新成屋、預售屋建案平均公設比為35.9％，較去年上升0.9個百分點，並創下歷史新高。

台北市今年開賣的建案平均公設比達到35.9％，超越2020年35.2％、創下史上新高。北市建案公設比飆高的主因，在於今年建地面積100坪以下的迷你基地建案較多，而這類建案幾乎都是危老重建案；公設比逾40％以上的建案當中，迷你基地建案比率高達六成七。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於今年台北市100坪以下的迷你基地建案數較多，導致公設比攀高的速度遠高於往年，不過，新北市的建商卻極度克制，不僅顯示雙北建商公設比拿捏呈現高度落差，也透露兩地消費者對公設比％數接受度並不一致。

何世昌分析，迷你基地建案公設比偏高，關鍵因素有二，一來是社區戶數少，每戶需分攤較多的公共設施面積；二來是這類建案都是危老重建案，地主分回的條件通常不差，業者若想維持利潤，往往會把免計容積用到上限，公設坪數因此偏高。

新北市新建案公設比由去年高峰33.9％回落至今年的33.8％，並沒有再往上成長，可能與建商普遍較克制，以及迷你基地建案數量較少有關。

觀察新北市建案公設比分布狀況，可以發現超過八成建案公設比都控制在35％以下，35％以上的建案比例不到二成，且公設比逾40％的建案比例僅約2％，代表新北市建商規畫建案時對公設比拿捏共識度極高，而背後關鍵恐怕是消費者對高公設比建案接受度甚低所致。

何世昌認為，一般談到公設比，多數消費者便聯想到休閒公設，而休閒公設並非萬惡，若規畫得宜可以提升生活品質和附加價值，且若公設比合理，消費者也多能接受。業者如果能依目標客層規畫適合的公設，肯定能為建案大加分。