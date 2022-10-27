美元指數回落跌破110關口，刺激人民幣走強，帶動港股27日早盤曾急彈逾500點，惟高位拋售壓力大，恒指早盤升幅削近半收市，科指中午揚逾2％，在3千點上收市。

受人幣急升帶動，恒指高開403點或2.6％，報15,721點，升幅曾擴大至515點，高見15,833點，但高位拋售壓力大，大盤升幅削逾半，一度只升258點，低見15,575點，最終恒指早盤收15,584點，升266點或1.7％。

國指收造5,306點，升89點或1.7％；科指重上三千點大關，半日升2.2％，報3,021點。大盤早盤成交665.45億港幣。

人民幣兌美元中間價報7.1570，較上日報7.1638，升68基點或0.09％。

藍籌股大致走揚。匯控升0.2％；友邦升3.3％；港交所漲0.9％；平保升2.8％；中移動走高0.2％；百威前三季多賺8.7％，中午急升6.1％；石藥跌3％，為表現最差藍籌。

網科股整體上漲。阿里健康再升1.1％；阿里巴巴飆5.6％；騰訊升2.2％；美團升2.7％；京東飆8.8％，為升幅最大藍籌；百度升0.8％；嗶哩嗶哩飆5.5％。