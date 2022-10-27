A股先升後跌，上證指數27日收跌16點，3,000點得而復失。市場交投暢旺，兩市成交合計升逾一成半至人民幣（下同）9,239億元。

上證指數最多升17點或0.59％，高見3,017點，在高位出現獲利賣壓，大盤轉跌，最多跌17點或0.59％，低見2,981點，全日收市報2,982點，跌16點或0.55％，成交3,813.3億元。

深成指最多升67點或0.63％，高見10,886點後受壓轉跌，尾盤跌幅擴大，以全日低位收市，收報10,750點，跌68點或0.63％，成交5,425.79億元。

滬深300指數報3,631點，跌25點或0.7％；創業板指數報2,337點，跌35點或1.5％。

各類股個別發展，釀酒股挫逾4％；電力、醫療器械股跌逾1％；鋼鐵、化工股偏弱；房地產、煤炭、有色金屬、水泥、金融、石油股回穩。

大陸國家統計局公布，今年前9月規模以上工業企業利潤6.24兆元，年減2.3％，較首8月降幅2.1％進一步擴大。