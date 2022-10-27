大貓熊團團近日狀況不穩定，陸委會副主委邱垂正27日透露，陸委會27日收到台北市政府來文，申請讓大陸專家來台，關心大貓熊團團的狀況，台北市立動物園發言人余珍芳表示，陸委會有說可以幫忙處理程序，大陸專家確實有提到要來台關心團團狀況，但目前時間還無法確定。

邱垂正指出，陸委會多次主動致電台北市立動物園，與對方保持聯繫，今天收到了台北市政府的來文申請，相信主管機關農委會也會以最快的方式辦理核准，讓陸方專家能夠來台協助園方。

余珍芳表示，大陸專家來台申請程序比較久，這次陸委會有說可以幫忙處理，看是否能加快申請程序，大陸專家確實有提到要來台關心團團，也看看大貓熊的狀況，但是目前時間還無法確定，人數也還不清楚，等有確定消息會再向大家報告。

根據園方紀錄，大貓熊「團團」10月27日測量狀況，體重為122.2公斤，9月份平均是113.46公斤，竹類採食量為3.7公斤，9月份平均12.33公斤，排便量為4.4公斤，9月份平均是11.32公斤，有持續給予「團團」舒緩不適的藥物，這兩天觀察「團團」後肢無力的情形有些許改善。