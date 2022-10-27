9月台股重挫逾11％，銀行、保險及證券業誰在大賣台股？金管會27日公布9月底金融業持有股票部位，由8月的3.1兆元，急降為不到2.6兆元，單月少掉5,055億元，除了股票跌價因素外，最主要是本國銀行大賣股票1,365億元，將資金轉投資債券逾2,800億元，以增加未來利息收益。

同時間，壽險業其實有逢低加碼台股，應是換股操作，一增一減後，整體加碼金額約在30～40億元，但因市價減損，壽險持有台股總市值9月底降到1兆5,953億元，是2020年3月之後、30個月的新低水位，國外股票亦持續減碼，到9月底投資總市值僅剩下4,244億元，是金管會2019年8月公布此數字以來的新低點。

除了券商外，金融業9月幾乎都在加碼債券，以追求美國升息後的高利率債券收益，銀行比8月底增加2,858億元，今年前九月已加碼9,986億元；壽險9月債券部位增加2,969億元，加上債券評價減損，今年前九月債券投資部位共增1兆3,877億元，9月底壽險持有國內外債券正式超過20兆元，創歷史新高。