又一家壽險加入「資產重分類」行列！繼南山人壽、國壽後，中信金27日重訊公告，旗下子公司台灣人壽宣布「資產重分類」，董事會通過從2022年9月30日變更經營模式，並以2022年10月1日為資產重分類日。重分類後淨值增加300億元以上，淨值比可提高到5％以上，將反應到2022年第四季年報上面。

中信金公告，台灣人壽的管理階層已於2022年9月30日決定變更經營模式，依IFRS 9規定，以2022年10月1日為金融資產重分類日，於10月27日提報董事會，相關影響數將反映於2022年第四季財務報告。重分類後帳列合併權益金額較9月30日增加新台幣300億元以上，而淨值比率接近5％（以上稅後影響數為自結數）。後續將依金管會相關規定辦理。

台壽2022年被中信產防疫保單理賠黑洞拖累，9月稅後虧損5.67億元，已連續2個月出現單月虧損，前九月累計稅後盈餘為100.2億元，年減55.64％，另外，台壽目前還持有瑞士信貸債券部位近120億元，目前皆正常收息，瑞信流動性應無虞。

受美國快速升息、市場波動影響，國內7家壽險公司淨值比慘跌，壽險業爭取重編財報將金融資產重分類，會計研究發展基金會在2022年10月7日作出解釋並列出指引，保險業如擬進行金融資產重分類，可由管理階層與其簽證會計師共同判斷。

在金管會公布指引後，南山人壽在10月11日率先宣布10月1日重分類，淨值比估計可回升至5％以上。國泰人壽也在10月20日宣布，9月底前已經公司管理階層及簽證會計師共同考量，決定自10月1日起辦理金融資產重分類，即將其他損益（OCI）項下債券改列到攤銷後成本（AC），重分類後淨值將比9月底增加2,426億元，淨值比亦從2.63％拉高到5.78％。