台股加權指數28日開低在12,874.83點，權王台積電（2330）開低在379.5元，大型權值股聯電（2303）、聯發科（2454）、貨櫃三船、中鋼（2002）等皆往下，航空雙雄在邊境解封下，早盤股價逆勢上揚，台股早盤終止反彈走勢，下跌60餘點。

美國第三季國內生產毛額（GDP）成長率優於預期、帶動道瓊工業平均指數收高，但科技巨擘財報慘淡，仍衝擊那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數下挫。

道瓊工業平均指數10月27日終場上漲0.61％（194.17點）、收32,033.28點，創9月12日以來收盤新高。那斯達克指數下跌1.63％（178.32點）、收10,792.67點。費城半導體指數下跌1.5％（35.74點）、收2,340.60點。

第一金投顧指出，台股27日指數展開反彈，主要是台積電重申明年持續成長，激勵指數上攻，傳產各族群也都有所上漲，但在總體及政治等不確定性因素干擾下，操作難度高，選股上還是回歸基本面。

目前終端電子產品需求仍差，需留意消費性電子終端需求持續疲弱，及後續其他非消費性如商用、網通、車用、伺服器等轉弱的風險，指數仍有下行風險，須謹慎操作，防範指數持續破底。

預期指數將反覆震盪態勢，目前處於波段跌勢之中，短線反彈過程中，可留意盤面較強的有半導體、航運、玻璃陶瓷、造紙、電器電纜、電機機械類股，或接下來10月營收或第四季營運持續創高等題材類股，將有望帶動指數反彈。

今年美股及台股波動劇烈，加上升息循環持續，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。