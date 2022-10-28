儘管台積電（2330）今（28）日股價拉回，誠創（3536）、立積（4968）、晶豪科（3006）及訊芯－KY（6451）等也重挫，但創意（3443）財報傳佳音，激勵爆量衝上漲停，智原（3035）、偉詮電（2436）等各擁題材放量大漲，帶動上市半導體成交值占比衝高至42％以上。

上市半導體類股指數今天因台積電、聯發科等大跌而積弱不振，類股指數跌約1.6％，不過，半導體次產業，隨基本面及題材應用面不同，個股表現也不同。

創意公布第三季每股獲利（EPS）飆高至7.9元，累計前三季為17.64元，因從10月高點616跌至日前的383元，短線跌深，吸引跌深買盤進場，昨天大漲7.4％，今天早盤再拉漲停至470.5元。

至上午11點時交易兩個小時，上市半導體成交值超過400億元，預估可能會比昨天的636.9億元多，同時成交值占比也上升至4成以上，達到42％，為近期來罕見，顯示資金重新歸隊至半導體股。