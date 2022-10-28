砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105），不只因產能利用率下滑至40％，還有一次性評價損失，導致毛利率降至16％，創歷史新低，每股稅後純益（EPS）0.83元則創13季新低。在庫存持續消化下，預計第四季營收將季減low－teens（11％～13％），毛利率則約在high－teens 至low－twenties（17％～23％）區間。

穩懋總管理處總經理陳舜平指出，第三季營業毛利率若排除一次性因素後，應為21.1％，主要因以投資為營業目的之合併子公司持有甫於今年掛牌的海外投資標的，因第三季全球股市大幅波動，而產生一次性評價損失，影響毛利率約5.1個百分點；持有的主要為中國客戶股票，因以長期投資為主，短期內並沒有計畫處分，屬未實現損失。

市場關心庫存何時結束，陳舜平表示，修正已步入尾聲，預期明年第一季就是谷底，將從第二季開始回到正常需求周期。