德國豪華汽車製造商奧迪(Audi)的人力資源主管指出，奧迪支持對員工的一次性補貼支付，而不是永久性的加薪。有鑒於通膨上升，德國工會目前不斷提出加薪要求。

在10月的通膨高達11.6%之下，目前德國工人的購買力已經受到打擊。此外由於原物料和能源價格上漲，雇主也沒有多少加薪的空間。

德國IG Metall工會已經呼籲金屬和電力產業的工人從周六晚間開始進行罷工，並為380萬名工人提出加薪8%的要求。

工會也拒絕了雇主提出的3000歐元和分散於30個月內的工資補貼案。雇主希望以此作為協助工人對抗通膨的臨時解決方案。

奧迪人資主管Xavier Ros說，以大幅提高工資來應對不斷上漲的消費者物價，從長遠來看是會損害經濟的。

Ros說：「我們必須討論的是，如此大幅的工資增長，在多大程度上是可持續的」。「形勢很艱難，所以我知道這些談判比平常更加複雜」。