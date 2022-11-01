MCU(微控制器)大廠盛群(6202)今日舉辦法說說明會，半導體面臨客存調整挑戰，現階段盛群平均銷貨天數為150天，若加上通路商，推估當下庫存高達約10個月，盛群透露，面對消費性電子低迷，已經透過調節晶圓產出因應，第四季晶圓產出會相較第三季會下降近半。

截至9月底，盛群平均銷貨天數為150天，若再加上通路商部份，推估當下庫存高達約10個月，且盛群第三季庫存金額創下歷史新高，但盛群先前就已經開始透過晶圓減產調整，第四季資金積壓在庫存部分會降下來。

以盛群來說，第四季晶圓產出會相較第三季會下降45%，今年度相較去年減少8%。副總經理蔡榮宗表示，目前有晶圓廠啟動降價協商，在明年新的年度有機會有新的價格，算是比較正向的消息。另外，盛群先前和晶圓廠所簽訂的ITA長約，僅針對32位元的產品，這部分原來產能就相對少，短期會增加庫存，但目前如期的進行。另外，盛群明年在晶圓的投片量也會比今年少。

至於封測部分，蔡榮宗表示，若要求降價，封測會希望有量再來談，但目前市場疲軟且庫存水位高，且封測廠的稼動率也正持續下滑中，遂包括盛群等MCU等業者，看到有機會在今年底向封測廠要求價格調整。

蔡榮宗表示，盛群原先預估庫存調整可以在明年第二季結束，但現在的狀況來看，可能要推移到明年第三季。

MCU價格趨勢上，蔡榮宗表示，目前客戶多要求是否可以回到2020年的價格，但在上游成本尚未調降下，是有難度的，但若維持價格則影響競爭強度，故盛群有在持續和客戶溝通。