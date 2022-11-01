愛普*(6531)今(1)日舉辦法說會，第三季受到大環境衝擊，以及庫存調整，導致營收大宗貢獻的IoT事業營運下滑，現階段預計第四季庫存仍會維持修正的狀況，市場能見度不高，最快有機會在明年上半年完成，但IoT事業部中長期成長動能依舊正向，加上毛利率較高的AI事業部貢獻逐步提升，有利於愛普*長線ASP穩中有升，也有利於毛利率發展。針對美中晶片戰升溫，董事長陳文良認為，中短期或許有轉單機會，但長期應該還是負面影響。

愛普*第三季單季營收為11.86億元，季減少23%、年減少41%，營收減少主要是來自客戶持續進行庫存調整及整體消費市場需求下降所致；但愛普*仍積極維持毛利率在目標水平，毛利率從第二季的41%表現回穩至44%。

愛普*第三季營業利益為3.27億元，年減少57%，營業利益率為28%，季下降了2個百分點；單季業外收入達5.4億元，大幅增加之原因與第二季相同，皆因美元升值所帶來的兌換利益。由於兌換利益挹注，第三季稅後利益達到6.98億元，較去年同期增加3%，淨利率達到59%，單季每股盈餘為4.32元。

愛普*營運現分為IoT及AI事業部，IoT事業部是愛普*近八成營收的來源。IoT事業部第三季受到市場環境不佳導致營運下滑，但目前愛普*所開發的IPD(也稱Silicon Cap、矽電容)是相當具潛力的產品線。該產品已有客戶小量量產當中，同時也有多個Design-in案子現正進行中，由於客戶SoC設計周期較長，預期該產品在2024年才有明顯的營收貢獻。AI事業部的部分，愛普＊第三季單季營收略高於第二季，增長動能主要來自於一次性開發費用跟授權金收入。

ASP趨勢上，愛普*認為，IoT、AI事業部在大環境不佳下，多少都會受到影響，但愛普*僅多針對個案和客戶討論，對整體ASP影響幅度有限，跌價損失提列也在控制範圍中。

愛普*董事長陳文良表示，第三季營收雖受到大環境景氣影響而衰退、客戶進貨保守而減少，但愛普*與客戶新產品開案數量並未趨緩，均顯示客製化IoTRAM的優勢已被大多的客戶認可；而VHM對業界來說是個全新的技術，導入時程較一般產品來的長，主流廠商對此技術之關注度逐漸提升，進入主流應用之能見度越見明朗。此外，GDR的資金目前尚未大量支出，目標還是將這些資金投資到包括3DIC的生態建設等長遠計畫上，愛普*持續評估規劃中。

針對美國對大陸晶片祭出新一波出口禁令，陳文良表示，愛普*還在觀察後續變化，中短期或許有機會看到轉單，但負面影響是長期的，畢竟半導體行業是全球市場，人為的分離會是負面的影響。