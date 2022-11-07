晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年10月自結合併營收243.44億元，較9月252.18億元次高減少3.47％、降至近半年低點，仍較去年同期191.58億元成長達27.07％，改寫同期新高。累計前10月合併營收2352.13億元，較去年同期1730.7億元成長達35.91％，續創同期新高。

聯電日前法說時表示，受產業庫存調整影響，預期2022年第四季營運將下滑，稼動率將自逾100％過載狀態降至90％，晶圓出貨量將季減10％、美元平均售價（ASP）持平，毛利率略降至40～43％（low-40%），並將全年資本支出下修至30億美元。

聯電總經理王石指出，受通膨和俄烏戰爭影響，預期第四季營運將面臨需求疲軟逆風。雖無法避免受半導體業庫存調整影響，但會與客戶密切合作、因應目前市場情況，並持續專注於符合客戶產品規畫的差異化製程技術，以強化客戶競爭力。

王石表示，聯電目前將今年資本支出規模自36億美元調降至30億美元，降幅約17％，但為因應客戶長期需求，台南Fab 12A的P6廠區及新加坡Fab 12i的P3廠區擴產計畫仍會持續進行，前者預計明年中進入量產，長約（LTA）客戶未出現違約情況。

王石表示，儘管近期市場出現動盪，但聯電仍看好5G、AIoT和電動車等應用普及，半導體含量提升將帶動整體市場長期成長動能。將在健全財務結構及充足營運資金支援下，持續致力發展全面的技術產品，並鎖定高成長市場布局，以鞏固特殊技術上的領先地位。

王石指出，隨著智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，將持續推動22／28奈米需求成長。此外，第三季也看到車用晶片業務成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會，維持聯電未來成長動能。

展望2023年市況，王石認為，由於全球各產業均受高通膨影響，晶圓代工產值可能下滑，由於目前認為市場能見度較低，明年營運表現仍難以預估，尚待進一步觀察。而美國對中國大陸新禁令估對聯電衝擊有限，但地緣政治風險確實使部分客戶對新加坡廠關注度提高。