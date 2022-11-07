智伸科(4551)公布第三季財報，單季合併營收23.77億元，年增12.37％，加上匯兌收益，業外收入達1.05億元，稅後淨利為4.23億元，再創單季新高，年增43.72％，每股盈餘3.68元。累計前三季合併營收為70.05億元，年增5.79％，稅後淨利11.07億元，年增19.42％，每股盈餘9.61元，今年前三季獲利已達去年全年9成。

智伸科第三季汽車事業部方面，儘管面臨汽車傳統暑休產業淡季，但汽車第三季營收仍繳出年增15.35％成績，汽車營收占比逾55％；而醫療客戶市場滲透率提升，醫療第三季營收年增185％，抵銷運動、電子事業受到供應鏈庫存調整的影響。今年第三季營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27.74％、18.52％、17.81％。

此外，10月合併營收為7.33億元，雖因大陸十一長假、工作天數影響出貨力道減緩，但受惠於醫療事業部旗下應用於腦部等外科微創手術相關關鍵零組件的出貨增加，醫療事業部營收比重持續拉升，而汽車事業部營運規模也逐步放大，整體營收月增0.47％、年增3.12％。前10月合併營收77.39億元，年增5.53％。

第四季汽車產業步入傳統旺季，各品牌車廠陸續推出2023年新車款，有望帶動智伸科汽車零組件產品出貨；而醫療客戶新產品出貨攀高，預期醫療營收比重將由目前12.82％向上拉升，由於新產品毛利率優於平均毛利率，有助於整體獲利表現。