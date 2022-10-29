台南市山區是全市選民結構唯一藍大於綠的選區，民進黨今年徵召4年前在台南市議員選戰中獲第3高票的無黨籍陳福慶帶槍投靠，29日在玉井成立競選總部，綠營傾巢而出站台，民進黨台南市黨部傾力相挺，訴求綠營大團結，伺機擊敗傾藍的無黨籍現任議員周奕齊。

山區綠營找70歲的陳福慶對上無黨籍34歲的周奕齊，老少對決形成話題，陳福慶山區聯合競總29日成立，營造綠營大團結氣勢，數千名綠營支持者擠爆會場，台南市長黃偉哲與民進黨立委林俊憲、郭國文、林宜瑾、王定宇陸續站台，民進黨議會黨團總召劉米山、議員林志展、林志聰都前來助陣。

民進黨深知山區一戰十分艱困，找來前山區市議員王峻潭與4年前奪下山區第2高票的王開玹登台助講，要結合山區所有綠營選票，搶下山區唯一1席。

黃偉哲表示，見證陳福慶提出許多具體建議，要將山區的農業、觀光休閒串連起來，創造山區年輕人的就業機會，剩下不到1個月，鄉親一起動起來幫陳福慶拉票。副總統賴清德為陳福慶錄音呼籲，拜託山區的鄉親投給他。

民進黨台南市黨部主委潘新傳直言，山區這席議員非常重要，市黨部全部的資源都放在山區，一定要搶下這一席。